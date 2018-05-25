Terör örgütünün 24 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesinde seçim büroları ile kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek için hazırlık yapacağı yönündeki ihbarlar üzerine, çalışma başlatıldı. TEM ekipleri, Sultangazi’de bulunan 7 adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda pompalı tüfek ile çok sayıda basılı ve dijital malzeme ele geçirildi.
Seçim öncesinde saldıracaklardı
25.05.2018 - 13:00 | Son Güncelleme: 25.05.2018 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube ekipleri terör örgütü DHKP-C’ye yönelik dün operasyon düzenledi.
Etiketler : Seçim,
561789 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561789.aspx
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