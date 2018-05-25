Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütünün 24 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesinde seçim büroları ile kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek için hazırlık yapacağı yönündeki ihbarlar üzerine, çalışma başlatıldı. TEM ekipleri, Sultangazi’de bulunan 7 adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda pompalı tüfek ile çok sayıda basılı ve dijital malzeme ele geçirildi.