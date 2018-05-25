Terör örgütünün 24 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesinde seçim büroları ile kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek için hazırlık yapacağı yönündeki ihbarlar üzerine, çalışma başlatıldı. TEM ekipleri, Sultangazi’de bulunan 7 adrese baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda pompalı tüfek ile çok sayıda basılı ve dijital malzeme ele geçirildi.