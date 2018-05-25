Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 24 Mayıs 2018 günü Merkez Ceylanlı köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 51 adet AK-47 kalaşnikof mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı madde (EYP), 2 adet zaman ayarlı patlayıcı madde düzeneği, 1 adet patlamaya hazır telsiz düzeneği, 6 adet elektrikli fünye, 1 adet telsize bağlı ateşleme düzeneği, 6 adet ateşleme düzeneği, 1 adet infilaklı fitil, 1 adet 12 voltluk akü, 40 adet kalem pil, 1 adet pil şarj cihazı, 5 adet devre kartı, 1 adet 12 kiloluk tüp, 1 adet Dragunov silah dürbünü, 1 adet örgütsel doküman, 1 çift inşaat eldiveni, 2 adet yağmurluk, 1 adet battaniye, 2 adet palaska ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmaların yürütüldüğü belirtilen açıklamada, “Yürütülen çalışmalara kapsamında; 24 Mayıs 2018 günü Yüksekova ilçesi Eski Kışla Mahallesi 504 Sokak üzerinde patlayıcı madde düzeneği olduğu yönünde ihbar yapılması üzerine bölgede yapılan incelemede 1 adet sanayi tipi tüp içine yerleştirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.