Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de konuşan Başbakan Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi birtakım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nereden geldiğini de biliyoruz ama ne yaparsa yapsınlar, hangi oyunun içine girerse girsinler, içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum, başaramayacaksınız. Geçmişte de başaramadınız, şimdi de başaramayacaksınız.

EKONOMİMİZ SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNDEDİR

Herkes bilsin ki 2008'de, 2009'da başlayan küresel kriz nasıl Türkiye'yi teğet geçtiyse, bugünlerde ABD'de meydana gelen olayların bizim ekonomimizi de etkilediği malum ancak ekonomimiz sağlam temeller üzerindedir.

YENİ HAVALİMANININ ADI EKREM PAKDEMİRLİ HAVALİMANI

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na ikinci pist yapılacağını belirten Başbakan Yıldırım ayrıca İzmir Alaçatı'da yapılacak yeni havalimanının adının “Ekrem Pakdemirli Havalimanı” olacağını açıkladı.