Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter hesabı üzerinden CHP Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'nin TRT hakkındaki açıklamalarını eleştirdi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,TRT’nin mitinglerini vermediğini iddia ediyor ve bu gerekçeyle de TRT’yi hedef alıyor ve hatta TRT’yi tehdit ediyor.

İnce’nin mitingleri ve diğer faaliyetlerine,TRT ekranlarında,4 saat 42 dakika yer vermiştir.

İnce’nin TRT’ye yönelik tehdit içeren açıklamalarını da TRT canlı verdi.

Muharrem İnce meydanlarda konuşacak sözü olmadığı için TRT üzerinden manipülasyon yapmak istiyor.

Sayın İnce,tehditle siyasette mesafe alınmaz;tehditle seçim kazanılmaz;tehditle Cumhurbaşkanı hiç olunmaz.