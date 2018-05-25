Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lefkoşa kentindeki, Türkiye Büyükelçiliği ve Şehitlik Abidesindeki Türkiye ve KKTC bayraklarını indirmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

Büyükelçilikteki askerlerin dikkatleri sonucu, bayrakları indiremeden yakalanan 2 kişiden birinin İngiliz diğerinin ise Fransız olduğu ve aşırı alkol etkisi altında oldukları öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Polise teslim edildikten sonra Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan iki kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Polisin olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturması devam ediyor.