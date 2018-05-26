Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Caddesi Habipler istikametinde, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 32 FV 723 plakalı otomobil, önünde seyreden belediyeye ait temizlik aracına çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.
İstanbul'da feci kaza: 3 ölü
26.05.2018 - 09:15 | Son Güncelleme: 26.05.2018 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy'de, otomobilin temizlik aracına çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : feci kaza,istanbul,
561904 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561904.aspx
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