Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Programda Bakan Yılmaz katılımcılara Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlattı. Yılmaz hikayeyi anlatırken gözyaşlarını tutamadı.