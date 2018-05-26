Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katıldı. Programda Bakan Yılmaz katılımcılara Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlattı. Yılmaz hikayeyi anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Bakan İsmet Yılmaz, son Osmanlı askerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı
26.05.2018 - 11:10 | Son Güncelleme: 26.05.2018 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta düzenlenen iftar programına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kudüs’te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan’ın hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
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