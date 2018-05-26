TSK:"Şemdinli bölgesinde yapımı devam eden kalekol şantiyesine roket atışıyla tacizde bulunan 2 terörist, İHA’lar tarafından takip edilerek güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmiştir."
Kalekol şantiyesine saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
26.05.2018 - 13:56 | Son Güncelleme: 26.05.2018 - 13:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TSK:"Şemdinli bölgesinde yapımı devam eden kalekol şantiyesine roket atışıyla tacizde bulunan 2 terörist, İHA’lar tarafından takip edilerek güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmiştir."
Etiketler : şemdinli,kalekol,
561936 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/561936.aspx
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