Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anket şirketleri 2018 seçimleriyle ilgili neredeyse her gün bir anket paylaşırken, bir oran da T24 yazarı Yalçın Doğan'dan geldi.

Türkiye 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanını belirlemek hem de milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor.

Bir aydan kısa bir süre kala liderler yavaş yavaş meydanlara inerken; anket şirketleri de 2018 seçimleriyle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda liderlerin ve partilerin oy oranlarını paylaşıyor.

'GALİBA BİR ŞEYLER DEĞİŞİYOR'

Doğan, "Galiba bu sefer bir şeyler değişiyor. Güvenilir bir araştırma şirketi İnce’nin oylarının CHP’nin klasik oy oranını aştığını söylüyor." ifadelerine yer verdi.