Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Isparta mitinginde konuştu. İşte Başbakan'ın açıklamalarının satır başları:

-Bu seçimin bir özelliği var 24 Haziran seçimlerinde ilk defa sandıkta ülkeyi kim yönetecek ona siz karar vereceksiniz. Meclis'te vekilleriniz kim olacak ona siz karar vereceksiniz. Vesayetçilere, kumpasçılara işi bırakmayacağız. İkinci özelliği, 24 Haziran seçimleri, Türkiye'nin 100. Kuruluş yıl dönümüne götürecek kadroları belirleyecek.

-24 Haziran'da vereceğiniz kararla zaman zaman demokrasimize yapılan müdahaleleri, darbeleri artık bir daha görmemek üzere tarihin çöplüğüne atmaya hazır mısın Isparta? 24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynana oyunları, kirli tuzakları boşa çıkarmaya var mısın Isparta?

TÜRKİYE'Yİ SARSILMAZ BİR KALE YAPACAK MIYIZ?

-24 Haziran'da erdem, irade ve cesaretle bir kez daha milletin adımını, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye sahip çıkacak mısın Isparta? Vakit geldi Isparta! Şimdi vakit Isparta vaktidir. Şimdi vakit Türkiye vaktidir.

-Gençler, 14 asırlık medeniyet sancağımızı 2023'e taşımaya hazır mısınız? Değerli hanımefendiler, merhamet ülkesi Türkiye'yi sarsılmaz bir kale yapacak mıyız?

-Yeni sistem Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Bu sistem 16 Nisan'da sizin evet oylarınızla kabul edildi. O zaman yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanını seçme zamanıdır. O zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı seçme zamanıdır.

İŞLERİ GÜÇLERİ YIKMAK

AK Parti birkaç gün önce açıkladığı seçim beyannamesiyle bir kez daha milletin partisi olduğunu ortaya koydu. Diğer adaylar ne vaat ediyor, AK Parti ne vaat ediyor. Terör örgütünün kol gezdiği çatışma bölgelerine kadınları, çocukları yollayacaklarmış İnsanlık öldü mü be kardeşim? Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor. Başka ne diyorlar Kanal İstanbul'u iptal edeceklermiş. Siz bugüne kadar bu memleket için hangi hayırlı işe evet dediniz. Bunlara kalsa 16 yıldır Türkiye'de yapılan dev eserler, tüneller, yollar, hastaneleri balyozla yok edecekler. Bunların derdi ne biliyor musunuz kardeşlerim; AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan… Onlar olmasın da kim olursa olsun. Yerli otomobil yapmak ilkelliktir diyorlar ilkel olan sizsiniz... İşleri güçleri yıkmak

VATANDAŞLARCA COŞKUYLA KARŞILANDI

Başbakan Binali Yıldırım, mitinge katılmak için geldiği Isparta'da vatandaşlarca sevgi gösterisiyle karşılandı.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan seçim otobüsüyle kent merkezine hareket eden Yıldırım'a, yol güzergahında Ispartalılar sevgi gösterisinde bulundu.

Koçtepe köyü sakinlerinin yanında duran Başbakan Yıldırım, vatandaşın isteklerini dinledi. Köyün muhtarı Ümit Yıldırım, eski İzmir-İstanbul yolunun yeniden açılmasını, asfalt ve Organize Sanayi Bölgesindeki toprakların kendilerinde kalmasını istedi.

Muhtar Yıldırım'ın soyadının benzerliğinden dolayı kendisinin amca oğlu olduğu esprisini yapan Başbakan Yıldırım, "Söylediklerinin hepsi doğrudur. Ne gerekiyorsa yapılacaktır." diye konuştu. Yıldırım, "Şu 24 Haziran'ı bir aradan çıkaralım, palavracıları da bir aradan çıkaralım, ondan sonra yolumuza... Durmak yok." ifadesini kullandı.

ATLI, DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA

Davul zurnalı karşılamaya "Aslankaya" adındaki atının üstünde, elinde Türk bayrağıyla katılan Selahattin Pala, dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım, bir başka kavşakta kendisini bekleyen taksi esnafıyla da bir süre sohbet etti. Çocukların gül verdiği Yıldırım, "24 Haziran'a hazır mıyız? Yeni bir destan yazacak mıyız? Güller diyarından Cumhurbaşkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçecek miyiz?" diye sordu.

Başbakan Yıldırım, esnafın "evet" yanıtı üzerine "Allah sizden razı olsun, Allah işinizi rast getirsin." dedi.

Bazı taksicilerin, "Döviz oyunuyla yıkılmadık. Sen dik dur, eğilme Reis. Esnaf seninle" yazılı döviz taşıdığı görüldü.