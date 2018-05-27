Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir'de seçim aracının üzerinden İzmirlilere seslendi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi seçmene "Tatile gitme, sandığa git." uyarısı yapan İnce, her seçimde plajları dolduran seçmenini ne kadar iyi tanıdığını gösterdi.

"SAKIN HA TATİLE GİTMEYİN"

Alanı dolduran vatandaşların 24 Haziran’da ne tatile ne de başka bir yere gitmemesi, oylarını kullanması noktasında uyarıda bulunan İnce, şöyle konuştu:

"Sizlerden istediğim şu; Siz 24 Haziran'a kadar hepiniz, sakın ha tatile gitmek yok, sakın ha sakın. Kızım doğum yaptı, oğlan işten çıktı, babam rahatsızlandı yok. 24 Haziran'a kadar hastalanmak yasaklanmıştır. Mazeret yok marifet var."