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Bakan Soylu: Gerekli soruşturmayı başlatıyoruz
28.05.2018 - 03:32 | Son Güncelleme: 28.05.2018 - 03:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (ADD'nin 27 Mayıs paylaşımı) ''Hukuki boyutuyla ilgili arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar hem de işin hukuki boyutunda biz İçişleri Bakanlığı olarak gerekli soruşturmayı başlatıyoruz."
Etiketler : süleyman soylu,add paylaşımı,
562122 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/562122.aspx
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