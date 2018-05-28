Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting TIR'ında bulunan harita üzerinden gittiği şehirleri işaretliyor. Erdoğan, Isparta mitingi öncesi TIR'daki haritada Isparta'yı işaretledi.

ISPARTA MİTİNGİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Isparta'da partisi tarafından düzenlenen mitinge katıldı.

HARİTADA ISPARTA'NIN ÜZERİNİ İŞARETLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı TIR'ın içerisinde yer alan haritada vatandaşlara hitap edeceği Isparta'nın üzerini raptiye ile işaretledi.

55 İLE GİDECEK

Seçim maratonuna cumartesi günü Erzurum'da yaptığı miting ile başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran'a kadar toplam 55 ilde vatandaşlarla buluşacak.