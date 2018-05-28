Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu 'Teke tek' programına konuk olan SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
HANGİ ADAY NE KADAR OY ALIR?
Muhalefetin anketçisi olarak bilinen Bayrakçı, İlk turda hangi adayın kaç puan alacağı sorusuna "Muharrem İnce yüzde 27, Meral Akşener yüzde 18, Selahattin Demirtaş yüzde 11, Temel Karamollaoğlu yüzde 2, Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yüzde 42 alır" cevabını verdi.
"BOL KEPÇEDEN ATTIK"
Seçim tahminin fazla abartılı olduğunun farkına varan Bayrakçı, "Bol kepçeden attık" itirafında bulundu.
ALTAYLI KAHKAHAYA BOĞULDU
Bayrakçı'nın bu sözleri Fatih Altaylı'yı kahkahaya boğdu.