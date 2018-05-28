Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Eyice’nin kızları Gülfem Çebi ve Gülsen Eyice’nin yanı sıra torunu Gülüm Güven’i bu akşam telefonla arayarak taziyede bulundu. Ailenin acılarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Eyice’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına da başsağlığı diledi.

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti 2011 yılında "sanat tarihi" dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen Prof. Dr. Eyice vefat etti.