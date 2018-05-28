Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle FSM Köprüsü Azerbaycan bayrağının rengiyle aydınlatıldı. 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Azerbaycan bayraklarıyla ışıldadı. Dün yapılan ışıklandırmanın bugün sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. Vatandaşlar ve Azerbaycan vatandaşları, köprünün altına gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.