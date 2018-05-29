Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Tavşanlı-Balıkesir karayolu Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Balıkesir istikametine gitmekte olan Halil D. idaresindeki 43 HF 403 plakalı otomobil ile İsmail D. yönetimindeki 43 HY 152 plakalı araç çarpıştı.Kazada, sürücü İsmail D.'nin kullandığı araçta bulunan 2 yaşındaki Eşref D. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralının durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi