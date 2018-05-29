Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaynakların yerinde kullanılması sayesinde vatandaşlar yıllardır özlemini duydukları hizmetlere nihayet kavuştu. Türkiye’nin en büyük güneş enerjili otoparkını hizmete sokan belediye, hayata geçirdiği projeler, altyapı ve üstyapı çalışmaları ve sosyal belediyecilik hizmetleriyle vatandaşların takdirini topluyor. Geçen yıldan bu yana şehrin farklı yerlerine 6 milyon mevsimlik çiçek diken Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şehri âdeta çiçek bahçesine çevirdi. 70 bin dönüm alanda “Kent Meydanı”nı vatandaşların hizmetine sunan belediye, 124 bin metrekarelik alanda başladığı 3 parkın yapımını sürdürüyor.

Ergani, Kulp, Lice ve Hani ilçelerinde yeni otogar yapımına başlanırken Eğil ile Bismil ilçelerine de Kültür Merkezi inşa ediliyor. Hâlen tarım için 25 bin metre sulama kanalı inşa ediyor. Çiftçilere 70 kilogram organik sebze tohumu desteği sağlayan belediye, 100 çiftçiye de 12 bin organik meyve ve sebze fidanı dağıttı. Belediye, aldığı 100 araç ile filosunu genişletirken 33 spor sahası yapımı da devam ediyor. Taziyeevi, çocuk oyun evi, kadın merkezi gibi 8 sosyal ve kültürel tesis de gün sayıyor.