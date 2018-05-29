TSK, Kars/Kağızman kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Felat kod adlı Behçet Arvas olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
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TSK, Kars/Kağızman kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında neticesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede yer alan Felat kod adlı Behçet Arvas olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler : Kağızman,Felat kod,Behçet Arvas,