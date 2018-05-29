Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede, Suriye'nin yanı sıra başta enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı. Görüşmede, iki liderin, Suriye'de siyasi çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret ettiği bildirildi.