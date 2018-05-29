Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmede, Suriye'nin yanı sıra başta enerji olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı. Görüşmede, iki liderin, Suriye'de siyasi çözümün önünün açılması için Astana mekanizmasıyla elde edilen kazanımların önemine işaret ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
29.05.2018 - 12:16 | Son Güncelleme: 29.05.2018 - 12:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Etiketler : erdoğan,putin,suriye,
562352 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/562352.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER