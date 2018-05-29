Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin Siirt mitinginde halka hitap etti.

"Bölücü örgütün Kürtler diye bir sorunu yok"

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "PKK denen proje örgütün, bölücü örgütün Kürtler diye bir sorunu yok. Sorun ne biliyor musunuz? Kürtlerin de Türklerin de bu milletin PKK, FETÖ gibi bir sorunu var. Bu sorunu kökünden çözmek için gereken neyse yapıyoruz. Mesele vallahi de billahi de Kürt meselesi değil, mesele Türkiye'nin güçlenerek büyümesini geciktirme, mesele Türk insanının zenginliğinin, her alanda gelişmesinin hazmedilememesi." dedi.

"Terör Türkiye'nin gündeminden çıkmıştır"

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Dağa çıkışlar bitti. Yavrularımız geleceğe bakıyor, dağa bakmıyor. Çünkü dağda gözyaşı, zulüm var."

Başbakan Yıldırım, terörün Türkiye'nin gündeminden çıktığını söyledi.

"Siirt Havalimanı tamamen yenilecek"

Siirtlilere bir müjdesi olduğu söyleyen Yıldırım, Siirt Havalimanı'nın tamamen yenileceğini, yaz kış, iyi havada kötü havada artık havalimanının açık olacağını bildirdi.