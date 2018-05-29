Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Çorlu'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca, milleti suçlayan hatta hakaret eden bir siyasi parti değiliz, asla da olmadık. Biz önce iğneyi kendimize batırdık. Manifestomuzda erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şaha kaldıracağımızın ahdini milletimize verdik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Geldik, Merkez Bankasının döviz rezervi 27,7 milyar dolar, şu an 110 milyar dolar... Nereden nereye, durmadık, çalıştık, koştuk. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım çıraklık dönemimdi. Başbakanlık dönemimiz kalfalık dönemimiz oldu, ustalık dönemimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı dönemimiz de ustalık döneminin devamı oldu. Şimdi de başustalık dönemine hazırlanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın, milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz. Peki muhalefetin adayları ne yapıyor? Biz daha müreffeh, daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyarken, muhalefetin adayları ne vadediyor, söyleyeyim mi? Koskoca bir hiç."