Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte TSK'dan yapılan o açıklama:

29 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."