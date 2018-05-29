Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici, seçmenin 24 Haziran seçim anketlerine cevap vermekten çekindiğini söyledi. Gezici, "Bu seçimde durum iyice garip bir hal aldı" dedi.

FATİH ALTAYLI KÖŞESİNE TAŞIDI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici ile arasında geçen diyaloğu köşesine taşıdı. Gezici'nin 20 yılı aşkın zamandır araştırma işi yaptığının altını çizen Altaylı, dikkat çeken tespitlere yer verdi.

"40 CİVARINDA KAPIYA GİDER 18'İNDEN CEVAP ALIRIZ"

Gezici, vatandaşların anketleri cevaplamamasından yakınan Gezici, şunları söyledi: "Her anketörümüz 18 anket formu doldurtmak zorundadır. Bunun için de ortalama 40-45 kapı çalarız. Sandık bölgelerini belirler ve anketörlerimizi o bölgelere yollarız. Onlar da kapıyı çalar ve anket yapmak istediklerini söylerler. Genelde 18 anket için 40 civarında kapıya gideriz, 18'inden cevap alırız."

"KAPILAR ANKETÖRLERİN YÜZÜNE KAPANIYOR"

Durumun giderek farklılaşmaya başladığını belirten Murat Gezici, ankete cevap verme konusundaki son istatistiklerini de şu şekilde açıkladı: "Geçen seçimde 40-45 kapıdan 18 anket almaya alışmış anketörlerimiz, 70-80 kapı çalmak zorunda kalmışlardı. Bu seçimde durum iyice garip bir hal aldı. Şu anda 120 kapıdan ancak 18 anket doldurtabiliyoruz. Vatandaş konuşmuyor, fikrini söylemekten kaçınıyor veya çekiniyor. Kapılar anketörlerin yüzüne kapanıyor."

"NEREYE YÖNELİR BİLMİYORUM"

Bunun sebebinin seçmenin verisini kimseyle paylaşmak istememesi olduğunu belirten Murat Gezici, "Nereye doğru yönlenir bilmiyorum." diye konuştu.