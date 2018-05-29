Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Solingen faciasının 25. yılı anma  törenleri için geldiği Almanya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman  Şansölyesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran seçimleri sonrası  Berlin'e davet ettiğini, kendisinin de bu daveti ileteceğini ifade etti.

Erdoğan'a yapılan davetin, Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin başkenti  Düsseldorf'ta düzenlenen anma törenindeki görüşme esnasında dile getirildiği  öğrenildi.

ÇAVUŞOĞLU ALMAN MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Çavuşoğlu, Solingen'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas  ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Maas görüşme öncesi Solingen Faciası anıtına çiçek bıraktı.