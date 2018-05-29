Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Akalın'ın adaylığının YSK tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Partimiz şimdiye kadar birçok engellemelere maruz bırakılmıştır. Seçime sokmamaya çalıştılar, seçmeni tehdit ettiler, başaramadılar. Şimdi de Meclis'e sokmamaya çalışıyorlar. İYİ Parti Edirne 1. sıra milletvekili adayımız Prof. Dr. Mehmet Akalın'ın milletvekili adaylığı, son dakika YSK tarafından sözde usulü nedenlerle düşürülmüştür. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, konu ile ilgili gereken cevabı perşembe günü Uzunköprü Adalet Meydanı'nda verecektir."