Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Özel Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici, ne kadar iftihar verici bir hadiseyse birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür. Biz bu şehrin sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanları unutmadık. Bizans askerlerinin kostümleriyle polisimizin, jandarmamızın karşısına dikilenleri unutmadık. 15 Temmuz'da tankları alkışlayanları, kontrollü darbe diyerek milletin zaferine gölge düşürmeye çalışanları unutmadık. Bayrağımıza tahammülü bulunmayanları, ezandan rahatsız olanları, pasaportundan utananları unutmadık. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, 24 Haziran seçimleri sürecinde yaşadıklarımız bile tek başına bu gerçekleri göstermeye yeterlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

- İstanbul'un fethi bizim için naısl büyük bir gurur günüyse birileri için de felaket günüdür. Biz bu şehrin sokaklarına 'zulüm 1453'te başladı' yazanları unutmadık. Bizans askerleirnin kostümleriyle polisimizn karşısına geçenleri unutmadık. Bayrağımızı görmeye tahammülü olmayanları, pasaportundan utananları unutmadık.

- Türkiye'ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar saldıranlar, İstanbul'un fethini hazmedemeyenlerdir. Cumhuriyeti kuran parti olduğunu iddia ettikleri halde, milletimizi bölmek, devletimizi parçalamak isteyenler Atatürk'ün mirasına da ihanet ediyorlar.

- Hala 27 Mayıs darbesini savunabilenler bu lkenin geçmişi mahvettikleri yetmiyor gibi geleceğini de mahvetmek istiyor.

- Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandıracağız, bunun için 'Vakit Türkiye Vakti' diyoruz.

- Belediye Başkanlığını devraldığımız İstanbul'la bugünkü İstanbul arasında dağlar kadar fark var. Biz bu işe aşığız. Laf ile aşk olmaz ama aşk ile kşan da yorulmaz. İstanbul'a dağları delerek su getirdik. Olmaz diyorlardı, oldu. Ogün bugün İstanbul'un su sıkıntısı yok. Bu iş aşk işi. Birileri çıkıp şuna karşıyım buna karşıyım, yahu siz bugüne kadar neye karşı çıkmadınız ki? Siz Sabiha Gökçen'e de karşıydınız. Niye? Uçak inmiyor diye. Uçağı sen indireceksin. Sabiha Gökçen'i biz yapmadık bizden önce yapıldı ama biz Sabiha Gökçen'e uçak indirdik. Şimdi Sabiha Gökçen de yetmedi, Atatürk Havalimanı da yetmedi şimdi 29 Ekim'de üçüncü havalimanını açıyoruz. Ve buradan vaadimizi de dile getiriyoruz. Şu anki Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de inşallah Osmanlı'da olduğu gibi Millet Bahçesi haline getiriyoruz.

- Osmangazi Köprüsü işte çok daha rahat seyahat edebilmen için. Yahu bunlar bizim paramızla yapılmadı. BUnları oradaki müteşebbisler yaptı, belirli süre kullanacaklar daha sonra devlete bırakacaklar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü öyle, ama bunlar anlamaz. Bizim icraatlerimizin ulaştığı yere bunların hayalleri ulaşmaz.

- Şehrin çeşitli yerlerinde 30 yeşil alan oluşturuyoruz. Başakşehir ve İKitelli de iki ayrı şehir hastanesi yapıyoruz. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ni biliyorsunuz yıktık, muhteşem bir projeyi hayata geçireceğiz ve Türkiye'nin en büyük opera binasını inşallah oraya kuruyoruz. İstanbul'un şanına yakışır bir eser.

- Rami Kışlası'na kütüphane kuruyoruz. Kitap hacmi 7 milyon olacak ve 24 saat vatandaşlara açık oalcak. Kuleli Askeri Lisesi'ni müze olarak halkımıza sunuyoruz. Haliç Tersanesi'ni bilim ve proje merkezi haline getiriyoruz. 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli de yeni dönem projelerimizin arasında bulunuyor. İstanbul şehir hatlarının uzunluğunu bin kilometreye çıkaracağız. İstanbul'a ne yapsan az. Burası muhteşemi mübarek bir şehir. Manevi zırh olarak gördüğüm Çamlıca Camii'ni de inşallah Kadir gecesinde 10 Haziran'da ibadete açıyoruz.