Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli-Hozat Kırsalında,İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyonda bu akşam teröristlerle sıcak temas sağlanmış ve 1 terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan değerlendirmede etkisiz hale getirilen teröristin Terör Arananlar Gri Listede yer alan Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker isimli terörist olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet kalaşnikof şarjörü1 adet el bombası, 1 adet sırt çantası,1 adet dürbün, 1 adet palaska, 1 adet kod tablosu ve 1 adet panço ele geçirilmiştir" denildi. Açıklamada, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi. Bölgede sıcak temasın devam ettiği öğrenildi.
Gri listede yer alan terörist öldürüldü
29.05.2018 - 22:34 | Son Güncelleme: 30.05.2018 - 00:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Hozat ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada, gri listede yer alan Berhudan-Genco kod adlı Mustafa Şeker isimli terörist öldürüldü.
Etiketler : gri liste,tunceli,
562427 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/562427.aspx
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