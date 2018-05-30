Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA



YSK, önceki gün 145 bin seçmenin oy kullanacağı sandıkların taşınarak başka sandıklarla birleştirilmesine karar vermiş, valiliklerin sandık birleştirmeye ilişkin bazı taleplerini ise reddetmişti. Edinilen bilgilere göre, dün yapılan toplantıda YSK, valiliklerden gelen itirazları değerlendirerek, özellikle Hakkâri, Bitlis ve Bingöl’de bazı sandıkların taşınmasını görüştü. YSK, bu iller için valiliklerin yaptığı itirazlardan bazılarını haklı buldu. YSK yetkilileri “Örneğin Tendürek Dağı’nın etrafındaki bazı köylerde sandık kurulması mümkün değil. Buralarda 1984 yılından beri zaten sandık kurulmamış, seçmenler taşınarak oy kullanmışlar. Zaten fiilen sandık taşınıyormuş. Valiliklerden gelen talepler üzerine, özellikle terör riski ve ulaşım konusunda sıkıntı yaşanan yerlerdeki sandıkların da taşınması gerekecek” bilgisini verdi. YSK yetkilileri, bugüne kadar valiliklerden 300 binin üzerindeki seçmenin oy kullanacağı sandıklarla ilgili birleştirme ve taşıma talebi geldiğini, bu taleplerden 145 bin seçmeni ilgilendiren sandıkların taşınmasına karar verildiğini, yeni itiraz konusu olan 20 bin civarındaki seçmenin oy kullanacağı sandıklarla ilgili de karar alınacağını dile getirdi.