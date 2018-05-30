Elazığ’da merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda görevde olan ve ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 1'i albay 18 asker hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 12'si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ankesörlü telefonla görüşme yaptığı ortaya çıktı.
10 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
30.05.2018 - 13:27 | Son Güncelleme: 30.05.2018 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ merkezli 10 ilde gerçekleşen FETÖ'ye yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : fetö,gözaltı,
562520 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/562520.aspx
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