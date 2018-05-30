Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ’da merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda görevde olan ve ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 1'i albay 18 asker hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilerden 12'si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ankesörlü telefonla görüşme yaptığı ortaya çıktı.