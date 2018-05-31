Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinden ülkeye giriş yapmak isteyen kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Yapılan incelemede, teröristin 37 yaşındaki T.T. olduğu ve 1992 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı belirlendi. Terörist T.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Şırnak'ta kadın terörist teslim oldu
31.05.2018 - 01:51 | Son Güncelleme: 31.05.2018 - 01:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta, PKK'lı kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Etiketler : şırnak,terörist,
562595 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/562595.aspx
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