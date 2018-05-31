Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her seçimde ağır yenilgi alan CHP, yargı eliyle seçmenin iradesine ipotek koymaya çalışıyor. Ana muhalefet partisi, terörün vatandaşlar üzerindeki baskısını azaltmak ve sandık kurullarındaki suistimali engellemek için kabul edilen yasanın iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemişti. Anayasa Mahkemesi, bugün başvuruyu esastan görüşerek karara bağlayacak.

Terör örgütü PKK, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, vatandaşlara baskı uygulayarak HDP’ye oy atılmasını sağladı. 16 Nisan referandumunda da sandık kurullarında zarflara mühür vurulmadığı ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulunun amblemine, ilçe seçim kurullarının mührüne, pusuladaki filigrana rağmen CHP, oyların iptalini istedi.



TEZGÂH YSK’DAN DÖNDÜ

Mühür vurulmayan zarfların çokluğu, seçmenin oyunu çöpe attırmak için Türkiye genelinde kirli eller eliyle organize bir iş yapıldığını ortaya koydu. Tezgâh o gün Yüksek Seçim Kurulu’ndan döndü. Hemen toplanan YSK, bu durumun seçmenin kusuru olmadığını açıkladı ve oyları geçerli saydı. Bunun üzerine yoğun tartışmalar yaşandı. Seçimi kaybeden CHP, tezgâhı bahane ederek referandumun yenilenmesini istedi.



YSK kararında direnince DERS OLDU

Son iki seçimde çıkan gerginlikler, hem hükûmete hem de YSK’ya ders oldu. Hükûmet, terörün vatandaşlar üzerindeki baskısını engellemek için sandıkların birleştirilmesi; kimin nereye oy attığının belli olmaması için de bazı seçmenlerin başka sandık bölgelerinde oy kullanmasını içeren yasal düzenleme yaptı. Yenilgisine bahane arayan CHP, oyların çalınacağını iddia ederek düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Yüksek Mahkeme, bugün iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak. Mahkeme, başvuruyu ret de edebilir, ilgili yasanın yeniden düzenlenmesini de isteyebilir. Eğer düzenleme isterse, Meclis’e süre verilir. Ancak mahkeme seçimin iptal edemez. En kötü ihtimalle, eski uygulama ne ise o uygulanır. Nitekim, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti’li Mustafa Şentop “AYM’nin ne karar verirse versin seçimin iptali söz konusu olmaz. Bunlar seçimin uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler. YSK bunu daha önceki teamülleri ile uygulayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.



CHP: SEÇİMİ ERTELEYİN

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da “Yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Eğer 3-4 ay sonra bu yasal düzenlemeler yapılırsa, seçimi erteleyebilirler. Seçimleri iptal etmelerini asla istemiyoruz” dedi. Seçimin iptal edileceğini ilk dillendiren Meral Akşener oldu. İYİ Parti lideri, “Yenileceğini anladılar. Anayasa Mahkemesi’ni devreye sokup seçimleri iptal ettirmeye kalkışacaklar” diye konuştu. Aynı Akşener, 16 Nisan referandumunun da iptal edileceğini söyleyerek açığa düşmüştü. AYM’nin bugün vereceği karar, yeni tartışmaları da beraberinde getirecek.

Yine yalanlara sarıldılar

CHP, 24 Haziran seçimleri yaklaşırken yine yalanlara sarıldı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, tartışma oluşturan açıklamaları asılsız çıkınca açığa düşüyor.

İnce, Avrupalı büyükelçilerin kendisine “Erdoğan’ı yargılayacak mısın?” dediğini ifade etti. Saatler sonra canlı yayında böyle bir şey sorulmadığını söyledi.

Uşak’ta bir çiftçinin traktörünü benzin istasyonuna yanaştırıp mazot aldı. “Bakın mazot 3 lira değil, 5 lira 72 kuruş “ dedi. Ancak indirimli mazot için çiftçilerin devlete başvurması gerektiğini görmezden geldi.

Kendisi hakkında sosyal medyada dolaşan, kimin yaptığı belli olmayan amatör fotomontajlar üzerinden mağduriyet oluşturmaya çalıştı.

CHP’nin son yalanı Bağcılar’da patladı. İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Beyza Yavuz, polisle tekme tokat kavga eden birinin görüntüsünü sosyal medya hesabından “AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı” diye paylaştı. Görüntü, kısa sürede yüzbinlerce kullanıcıya ulaştı. Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan, polisle kavga eden kişinin kendisi olmadığını açıkladı. Arslan, CHP’nin kirli bir oyun sergilediğini söyledi. “AK Partililer polis dövüyor” algısı oluşturmaya çalışan CHP’li başkan, gerçek ortaya çıkmasına rağmen mesajını silmedi.