Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takvimler 31 Mayıs 2013 tarihini gösteriyordu. Taksim Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nın yeniden yapılmasını protesto eden bir grup, parkta çadır kurdu. Eylemci çadırlarının zabıta tarafından yakılmasıyla başlayan olaylar illegal örgütler ve onların uluslararası bağlantılarının devreye girmesiyle 79 ilde hükûmet aleyhine protesto gösterilerine dönüştü. İstanbul’da iş makineleriyle Taksim Meydanını günlerce halka kapatan göstericiler, AKM binasını terör örgütlerinin flama ve bayraklarıyla doldurdu. Sokakları savaş alanına çeviren vandallardan yaklaşık 3 bin kişilik grup, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Keçiören’deki evine saldırmaya kalkıştı. Göstericiler, yaklaşık 125 metre kala son anda durdurulabildi. Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi’ni de işgal etmeye kalkışan Geziciler, ayakkabılarıyla girdikleri Bezmialem Camii’nde içki içti. Günlerce süren olaylarda çok sayıda kişi öldü. 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir provası olan ayaklanmaya Kazlıçeşme’de toplanan 1 milyon kişi, dev bir mitingle ‘dur’ dedi. Kalkışma yapanlar en büyük darbeyi ekonomiye vurdu. İstanbul Borsası’nda işlem gören şirketler 3 ayda 164 milyar lira değer kaybetti. Memet Ali Alabora’nın “Hâlâ anlamadınız mı, mesele sadece ağaç değil” diyerek meydanlara çağırdığı göstericiler toplamda Türk ekonomisine 200 milyar lira zarar verdi.