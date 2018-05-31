Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışırken ihraç edilen 8'i aktif çalışmakta olan 4'ü emekli ve diğer 2 kişi olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesi ile 31/05/2018 günü gözaltı kararı verilmişti. Şüphelilerden 7'sinin gerçekleştirilen operasyon ile gözaltına alındığı bildirildi. Firari şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü ifade edildi.