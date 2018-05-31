Irak'ın kuzeyinde operasyon icra eden güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ikamet den Ünal Demir (24) şehit oldu. Şehit haberi Bozüyük Yeni Mahalle Karakoç Sokak üzerinde ikamet eden şehidin acılı ailesine haber verilirken, aile gözyaşlarına boğuldu.
Şehit ateşi Bilecik’e düştü
31.05.2018 - 16:43 | Son Güncelleme: 31.05.2018 - 16:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Bozüyüklü Uzman Çavuş Ünal Demir (24) terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit oldu.
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