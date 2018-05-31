Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyinde operasyon icra eden güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ikamet den Ünal Demir (24) şehit oldu. Şehit haberi Bozüyük Yeni Mahalle Karakoç Sokak üzerinde ikamet eden şehidin acılı ailesine haber verilirken, aile gözyaşlarına boğuldu.