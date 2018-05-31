Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya merkez ve Kemer ilçesinde, FETÖ/PDY'nin üye ve yöneticilerinin saklandığı 'gaybubet evleri'ne baskın yapıldı. 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 13 şüpheliden 7'si gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 8 bin 100 dolar, 700 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, polis, firari 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'da FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
31.05.2018 - 17:14 | Son Güncelleme: 31.05.2018 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt yöneticileri ile üyelerinin saklandığı 'gaybubet evleri'ne yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,
562700 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/562700.aspx
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