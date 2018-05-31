Bağcılar'da toplu açılış ve temel atma töreninde gazetecilerin  sorularını cevaplayan Uysal, Uber sürücülerinin belediyelerin turizm firmalarına  verdiği belgeyi kullanmamaları gerektiğini vurguladı.

Hükümetin Uber ile ilgili karar aldığını dile getiren Uysal, şöyle  konuştu:

"Başka belgelerle Uber işine girilmesin. Yani A-1, D-2 belgesiyle Uber  işletmeciliği yapılmasın. Bugünkü Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda  hükümetimizin aldığı karar çerçevesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak  verdiğimiz 'Turizm İşletme Belgesi' ile herhangi bir iş yapılmaması yönünde bir  karar alınabilir. Eğer, bu belge ile başka bir iş yapıldığı tespit edilirse iki  yıl süreyle belgenin iptal edilmesi şeklinde bir kararımız çıkacak diye  düşünüyorum. Bu çıkarsa yine sizlerle görüşürüz. Belediyenin verdiği Turizm  İşletme Belgesini kullananların, o belgeleri iptal edilecek ve dolayısıyla bu  alanda iş yapamayacaklar. Bizim turizm belgesini alıp da Uber işletmeciliği yapan  birisi tespit edilirse turizm belgeleri iptal edilecek."

Uysal, "Verdiğiniz Turizm İşleme Belgesiyle Ubercilik yapan var mı?"  şeklindeki bir soruya şu cevabı verdi:

"Kimlerin nasıl yaptığını Uber'ciler daha iyi biliyor, biz bilmiyoruz.  Kanaatimiz şu anda Turizm İşletme Belgesi, Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınan D-2  belgesi ve A1 belgeleriyle Uber yapılıyorsa, bu Uber'i yasaklamış olur. Ancak  herhangi bir vatandaş ya da taksici kendisi, bu işi yapıyorsa, -ki bazı taksi  plakası sahiplerinin de bu işi yaptıkları söyleniyor- biz bunları bilmiyoruz. Ama  bizim taksicilere önerimiz, vatandaşa Uber'i aratmayacak bir sistem üzerine  kendilerini daha yenilemeleridir. Bizim geliştirdiğimiz İTAKSİ tarzı uygulama ile  vatandaşa daha iyi bir hizmet verirlerse ve kendilerini geliştirirlerse, İBB  olarak taksicilerimiz yanında durmaya hazırız."

Taksicilerin konforlu bir hizmet sunma adına neye ihtiyaçları varsa  destek vermeye hazır olduklarının altını çizen Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün itibarıyla yapabildiğimiz, bizim verdiğimiz belgelerle Uber  işletmeciliği yapılmasının önüne geçmektir. Onun dışında elimizden bir şey  gelmez. Turizm belgesiyle sarı taksicilik veya servisçilik yapılabiliyor mu?  Turizm belgesiyle adam taksicilik yapamaz. Turizm belgesi alan kişi veya firma,  bu belge ile İstanbul'a gelen kendi müşterisi olan turistleri ancak bir yerden  bir yere götürebilir veya İstanbul'da gezdirebilir. Verdiğimiz belgenin amacının  dışında kullanılmasını istemiyoruz. Bizim verdiğimiz belgenin başka bir amaçla  kullanılmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunu da birebir trafik denetleyecek. Taksicilerimiz kendilerini yenilerlerse yanlarında olacağız."