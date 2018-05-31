Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bizim eserlerimize çamur atmaya çalışıyorlar. Dünya yeni havaalanı projesini takip ederken bunlar küçültmeye çalışıyor.

Boğaz'a 4. köprüyü kendisi yapacakmış. Senin partinin ömrü o köprüleri engellemeye çalışmakla geçti.

Biz seçim bildirgemizi adeta teknoloji, sanayi, bilişim, robot, tasarım kavramlarıyla donatmışız. Onlar birkaç ifade ile geçiştirmiş.

Türkiye'nin 5 kıtaya otomobil ihraç ettiğinden haberleri yok. Otomotiv sektörümüzü bilmiyorlar.

AK Parti'yi Pensilvanya'dan icazet alarak kurmuşum. İnce, şimdi sen bu iddianı ispatlamadığına göre, davayı açtım, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Niye yalan söylüyorsun? Senin Genel Başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun? Hadi bakalım ispat et.

İnce'ye Pensilvanya iddianı ispat edemezsen namertsin dedim. Hala ispat edemedi. Ben Pensilvanya'daki adamdan neden icazet alacağım? Bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi.