Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA

Bunun bilincinde olan gençler liderlere taleplerini sosyal medyadan duyurmaya devam ediyor. Seçime 23 gün kala genç seçmenlerin talepleri de artıyor. Milletvekili olabilme yaşının 18’e indirilmesi ve Başbakan Binali Yıldırım’ın öğrenci affı müjdesinden sonra gençler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi için liderlere seslendi. Ayrıca, askerliğini henüz yapmamış gençler de bedelli askerliğin çıkması için taleplerini özellikle twitter üzerinden duyurmaya devam ediyor. Twitter’da açılan hashtag çalışmaları siyasilerin dikkatini çekmek için kullanılıyor. Sosyal medya yoluyla dile getirilen taleplerden bazıları şöyle:

¥ “Borcumu duyan evlilikten vazgeçiyor. Evde kalacağım bu borç yüzünden. Lütfen KYK borçlarına çözüm bulun artık.”

¥ “Üniversiteyi bitiren, hayata 25.000 TL borç ile başlıyor. KYK borcu silinmelidir.”

¥ “Ailelerimiz dağılmasın. Gençler suça bulaşmasın. Lütfen bu yasayı çıkarın. Bedelli askerlik istiyoruz.”

¥ “Keyfimizden değil. Mecburiyetten bedelli askerlik istiyoruz.”

¥ “Atama bekleyenler sadece öğretmenler değil. Bizleri de görün. Onlara 55 bin. Biz daha 1 kadro alamadık! Ziraat mühendisleri kadro istiyor.”

¥ “39 bin biyoloji öğretmeni atama bekliyor.”

¥ “Ek göstergede eşitlik isteyenler, aynı işi yapıp bir taraf kadrolu bir taraf sözleşmeli olamaz. Kamuda çalışan bütün sözleşmelilere kadro.”