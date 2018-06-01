Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dikey iniş ve kalkış yapıp düz uçuşa geçebilen araçlar bulunuyor ancak bunların hepsi bulundukları hacimde sabit kalıyor ve düz uçuşa geçecekleri büyüklük neyse onun gerektirdiği alanlara girebiliyordu. Değişken hacimli İHA ise döner kanatlı İHA gibi havada asılı kalabilirken, sabit kanatlı bir İHA gibi uzun menzil ve yüksek irtifada seyir yapabiliyor. Bu sayede dar alan ve kısa menzil gerektiren görevlerde hava aracı gerekli manevraları yapıp havada asılı kalabiliyor.



SOKAKTA GİDEMİYORDU

Araç, bir askerî harekât konseptinde ortaya çıkan ihtiyaca yönelik geliştirildi. Düz uçuşla başlayan takip, sokak arasında araç asılı duramadığı için devam ettirilemiyordu. Asılı durmak için gönderilen hava aracı ise kısa sürede geri dönmek durumunda kalıyor, farklı ekiplerin bölgeye kanalize edilmesi gerekiyordu. Yapılan çalışmada, tüm bu kısıtlılıklar dikkate alındı ve ortaya uzun menzilli, yüksek irtifa seyrüsefer hareket kabiliyetiyle kısıtlı alanlarda hızlı manevra ve kolay iniş-kalkış imkânı olan bir ürün çıktı. Bundan böyle operasyonlarda kırsalda başlayan takip kentsel alanda da sürebilecek.

Değişken hacimli İHA, ayrıca hassas kargo taşıma, 5G mobil veri sistemleri gibi pek çok yeni kullanımına da imkân verecek.