Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

24 Haziran için geri sayım sürerken, Anayasa Mahkemesi (AYM) dün tarihi bir karar alarak seçim sürecinin tıkanmasına izin vermedi. Yüksek Mahkeme, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkân tanıyan kanunun, sandık güvenliğiyle ilgili bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu reddetti.



TERÖR BASKISI SON BULACAK

Hükümet, özellikle doğuda terör baskısıyla iradesini sandığa yansıtamayan yüz binlerce vatandaş için sandıkların taşınması ve geçersiz oyların en aza indirilerek milli iradenin sandığa tam olarak temsil edilmesi için önemli kanuni düzenlemeler yapmıştı. Ancak CHP, söz konusu kanunun, aralarında sandıkların taşınması ve mühürsüz oyların geçerli sayılmasının da bulunduğu bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.



15’E KARŞI 2 OYLA RET

Başvuruyu dün esastan görüşerek karara bağlayan Yüksek Mahkeme, yasanın iptali istenen hükümlerini anayasaya uygun bularak, iptal taleplerini reddetti. 15 üyenin oy çokluğuyla alınan karara iki üyenin katılmadığı öğrenildi.

CHP’nin iptalini istediği maddeler:

¥ Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi.

¥ Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesi.

¥ Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü.

¥ Birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,

¥ Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında "seçmenlerin ihbarı" üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen "seçmenlerin ihbarı" ibaresi.

¥ Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen YSK filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarfların geçerli sayılması.

¥ YSK tarafından gönderilen ve filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması.