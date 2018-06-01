Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Danıştay, 1980'de işlenen Kemal Türkler cinayetinde hem İçişleri Bakanlığı'nı hem de Adalet Bakanlığı'nı kusurlu buldu, görevlerini yapmadıklarına karar verdi. Türkler'in ailesine tazminat ödenecek.

DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler 22 Temmuz 1980'de İstanbul'da evinin önünde öldürüldü. Cinayetle ilgili aranan Ünal Osmanağaoğlu yurtdışına kaçtı. 1992'de Türkiye'ye geldi, serbest kaldı. 1999'da hem bu cinayetten hem de 1978'de Ankara'da 7 Türkiye İşçi Partili öğrencinin öldürülmesi olayından tutuklandı. 3 kez beraat etti. Yargıtay 3 kez bu kararları bozdu. 2010'da dava zaman aşımından düştü. 2012'de cezaevinden çıkan Ünal Osmanağaoğlu 2014'te öldü.

Danıştay, İçişleri ve Adalet bakanlıklarının failin yakalanması ve yargılanmasında özenli davranmaması nedeniyle tazminata hükmetti.