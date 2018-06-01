Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanındaki bir GSM bayiinde geldi. İddiaya göre, N.V.H. isimli zanlı GSM bayiine girip abi kardeş oldukları öğrenilen Murat Yenikapı ile Abdullah Yenikapı'ya ateş etti.
Murat Yenikapı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşi Abdullah Yenikapı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan zanlı Güven timleri tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa'da GSM bayiinde silah sesleri
01.06.2018 - 15:06 | Son Güncelleme: 01.06.2018 - 15:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da bir GSM bayiinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı. Olayın zanlısı polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 14.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanındaki bir GSM bayiinde geldi. İddiaya göre, N.V.H. isimli zanlı GSM bayiine girip abi kardeş oldukları öğrenilen Murat Yenikapı ile Abdullah Yenikapı'ya ateş etti.
Etiketler : bursa,türk telekom,
562826 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/562826.aspx
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