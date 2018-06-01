Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 669 sayılı kararına göre, 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde adaylar radyo ve televizyonda konuşma ve görüntülü propagandalarını 17 Haziran 2018 Pazar günü ile 23 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapacak.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde de adaylar radyo ve televizyonda konuşma ve görüntülü propagandalarını 4 Temmuz 2018 Çarşamba günü ile 7 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminde radyo ve televizyonda propaganda yapacak Cumhurbaşkanı adaylarına, ilk gün 10, son gün 10 dakikayı geçmemek üzere kendilerini tanıtan, programlarını ve yapacakları işleri anlatan iki konuşma hakkı verilecek.

Cumhurbaşkanı adayları, radyo ve televizyonda konuşma ya da görüntülü propaganda yapma isteklerini en geç 6 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya bildirecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ikinci tura katılacak adaylar da radyo ve televizyonda propaganda yapmak isteyenlerin bu hususu en geç 1 Temmuz 2018 Pazar günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya bildirecek.

Radyo ve televizyonda konuşma yapmak için başvuran Cumhurbaşkanı adayları yayın zaman ve sıraları 7 Haziran 2018 Perşembe günü saat 15.00'te, seçimin ikinci tura kalması durumunda radyo ve televizyonda konuşma yapmak için başvuran Cumhurbaşkanı adaylarının zaman ve sıraları 2 Temmuz 2018 Pazartesi günü saat 15.00'te YSK'da ad çekme ile belirlenecek.

Propaganda konuşma ve görüntülerinde suç teşkil eden bir husus bulunduğu takdirde Yüksek Seçim Kurulu'nca bunların yayınına izin verilmeyecek.

Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda konuşmaları ve görüntülü propaganda ile ilgili uygulamaya ilişkin ilkeler, Cumhurbaşkanı adaylarının istekleri ve Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun olanakları göz önünde tutulmak üzere ad çekmeden sonra belirlenecek.

SİYASİ PARTİLERE İKİ KONUŞMA HAKKI

YSK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 670 sayılı kararına göre ise siyasi partilerin radyo ve televizyonda konuşma ve görüntülü propagandalar 17 Haziran 2018 Pazar gününden 23 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 18.00'e kadar yapılacak.

Radyo ve televizyonda konuşma hakkını kullanabilecek olan siyasi partiler, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olarak belirlendi.

Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Halkların Demokratik Partisi ayrıca görüntülü propaganda yapma hakkına sahip olacak.

Siyasi partilere ilk gün 10, son gün 10 dakikayı geçmemek üzere, programlarım ve yapacakları işleri anlatan iki konuşma yapacak.

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin her birine ilaveten 10'ar dakikalık propaganda, iktidar partisine veya iktidar partilerinden büyük olanına 20 dakikalık, iktidar partilerinden diğerlerine 15'er dakikalık ilave propaganda, ana muhalefet partisine ilaveten 10 dakikalık propaganda hakkı verilecek.

Siyasi partiler, radyo ve televizyonda konuşma ya da görüntülü propaganda yapmak istediklerini en geç 6 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına bildirecek.

Radyo ve televizyonda konuşma yapmak için başvuran partilerin yayın zaman ve sıraları 7 Haziran 2018 Perşembe günü saat 14.00'de Yüksek Seçim Kurulu'nda ad çekme ile belirlenecek.

Siyasi partilerin görüntülü propaganda yapacaklarını bildirdikleri gün ve yayın saatleri çakıştığı takdirde yayın sırası yine ad çekme ile belirlenecek.

Propaganda görüntülerinde suç teşkil eden bir husus bulunduğu takdirde Yüksek Seçim Kurulu'nca bunların yayınma izin verilmeyecek.

Kurulca görevlendirilecek üyeler ve Türkiye Radyo Televizyon Kurulunca görevli personel tarafından radyo ve televizyon konuşmalarının tespit edilmesine ve Yüksek Seçim Kurulu adına bu görevi yürütecek üyelerin uyarılarına uyulacak.

298 sayılı Kanun'un 52. maddesi uyarınca televizyonda yapılacak propaganda konuşmalarında, Türk Bayrağı ile Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği büyüklükteki parti bayrak konuşmacının arkasındaki panoya veya ekrana net olarak görülebilecek biçimde asılacak veya ekrana verilecek.

Konuşmanın yapılacağı set, biçim ve renk yönünden Yüksek Seçim Kurulu'nca belirlenecek esaslara göre TRT tarafından hazırlanacak.

Radyo ve televizyonda yapılacak propaganda konuşmaları ve görüntülü propaganda ile ilgili uygulamaya ilişkin esaslar, siyasi partilerin istekleri ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun olanakları göz önünde tutulmak üzere, ad çekmeden sonra belirlenecek.