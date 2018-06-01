Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş Irak'ta PKK tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda 2 silah arkadaşı ile birlikte şehit olmuştu. Hakkari’de düzenlenen askeri törenin ardından şehit Seyfettin Turan Aktaş’ın naaşı askeri uçakla Tokat Havalimanı’na getirildi. Şehidin cenazesini Tokat protokolü ile birlikte şehit yakınları karşıladı.



'OĞLUM İNTİKAMINI ALACAK'



Cenazenin getirilişi sırasında şehidin babası Duran Aktaş ile annesi Rabia Aktaş metanetini korumaya çalıştı. Şehidin babası Aktaş, "Oğlum intikamını alacak. Bizde asker bitmez. Vatan sağ olsun. Benim oğlum alacak intikamını, bir tane daha geliyor peşinden" dedi.





EŞİ VE OĞLU DA AYNI UÇAKLA GELDİ



Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Turan Aktaş’ın cenazesini getiren askeri uçakla şehidin eşi Ebru Aktaş ile 1 yaşındaki oğlu Kerem Aktaş Tokat’a geldi. Bir askerin kucağında şehit ailesinin yanına getirilmesi duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.







AĞABEYİNİ ASKER SELAMI İLE KARŞILADI



İzmir’de astsubay okulunda okuyan şehidin kardeşi Samet Aktaş, uçaktan indirilen şehit ağabeyinin Türk Bayrağı’na sarılı olan tabutunu askeri selam vererek karşıladı. Şehidin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.