15 Temmuz'da Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve cezaevinde meydana gelen olaylara ilişkin davada 9 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
FETÖ davasında 9 ağırlaştırılmış müebbet
01.06.2018 - 16:59 | Son Güncelleme: 01.06.2018 - 17:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz'da Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve cezaevinde meydana gelen olaylara ilişkin davada 9 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Etiketler : 15 Temmuz,Hadımköy,müebbet,
562841 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/562841.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER