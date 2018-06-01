Yunan medyası, Yunanistan Yüksek Mahkemesinin (Arios Pagos),  Türkiye'nin talebi üzerine hakkında İnterpol tarafından tutuklama emri çıkarılan  ve şubat ayında Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan 45 yaşındaki  terörist Kaya'nın Türkiye'ye iadesi yönünde karar verdiğini duyurdu.

Haberlerde, Yunanistan'dan siyasi iltica talebinde bulunduğu  belirtilen Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi Turgut  Kaya'nın Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceği konusundaki nihai kararı Yunanistan  Adalet Bakanı Stavros Kondonis'in vereceği de belirtildi.

Yunanistan'daki adli prosedüre göre, Adalet Bakanının, suçluların  mahkeme tarafından verilen ülkelerine iade kararına itiraz hakkı bulunuyor.