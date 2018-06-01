Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında yerli otomobilin CEO'sunu açıkladı. Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından vatandaşlar Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır ve ne iş yapar? tarzı soruları sıkça sormaya başladı. Mehmet Gürcan Karakaş ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. İşte detaylar...

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GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Gürcan Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch’un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu’nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştır.

1965 yılında dünyaya gelen Gürcan Karakaş ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Üniversiteden mezun olduğunun ertesi günü ASELSAN’da mühendis olarak iş hayatına başlayan Gürcan Karakaş, 1990 yılından bu yana Bosch Grubu’nda çalışma hayatını sürdürmektedir. Gürcan Karakaş aslen Antalya Akseki‘lidir.