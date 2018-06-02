İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD yönetiminin, Filistin halkının korunmasına ilişkin tasarıyı veto etmesi şaşırtıcı değil. Bu, haklının değil, güçlünün yanında olduklarını bir kez daha teyit ediyor. Filistin halkı ve Kudüs yalnız değildir. Haklı davalarına desteğimiz devam edecek" dedi.
ABD'nin veto kararına Türkiye'den ilk tepki
02.06.2018 - 00:22 | Son Güncelleme: 02.06.2018 - 00:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'nin veto kararını eleştirdi.
Etiketler : ibrahim kalın,abd,cumhurbaşkanlığı sözcüsü,
562881 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/562881.aspx
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