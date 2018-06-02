Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD yönetiminin, Filistin halkının korunmasına ilişkin tasarıyı veto etmesi şaşırtıcı değil. Bu, haklının değil, güçlünün yanında olduklarını bir kez daha teyit ediyor. Filistin halkı ve Kudüs yalnız değildir. Haklı davalarına desteğimiz devam edecek" dedi.