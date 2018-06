Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak Deaş terör örgütünün Müslümanları hedef aldığının altını çizerken Mezopotamya ve Ortadoğu’da yaşanan terör olayları için “Kudüs'ün intikamını almak için bizlere operasyon yapıyorlar” dedi.

Mardin’de çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak bir otelde düzenlenen iftarda sivil toplum kuruluşları ve iş adamları ile iftarda araya geldi. İftara Mardin Valisi Mustafa Yaman, Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, AK Parti Mardin Milletvekili adayları katıldı.



Bakan Albayrak’tan ilçelere Doğalgaz Müjdesi

Bakan Albayrak Mardin ilçelerine doğal gaz müjdesi vererek başladığı konuşmasına güzel bir haberle başlamak istiyorum diyerek; “ 2018 yılı bitmeden Mardin’imizin 3 güzel ilçesine Mazıdağı, Midyat, Savur ilçelerine doğalgazı inşallah getiriyoruz. 2019 yılında da Derik ve Nusaybin'e doğal gazı getiriyoruz. 2017 yılı OSB ve sanayi içinde önemli istihdam ekonomi önemli bir unsurdur. Cumhuriyet tarihinde rekor kırdık. Tarihinde en yüksek 34 ilçe de doğal gaz bağlanmışken, geçtiğimiz yıl bakanlığımız döneminde yaklaşık 102 ilçeye doğal gaz ulaştırarak enerji bakanlığının yoğun mesai harcayarak büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz. 2018, 2019 yıllarında da hem doğal gaz ve enerji piyasasında da çok daha etkin alt yapı olaylarını göreceğinize inanıyorum”

Mardin, milli mücadele şehridir diyen Bakan Albayrak;“ Hiçbir zaman ayrı düşmedik. Hiçbir zaman ayrılmadık. Ayrı gayrıya düşmedik. Aramıza nifak tohumları sokulmaya çalışanlara izin vermedik. Birlikte mücadele ettik. Birlikte kazandık. Aynı sevinçleri paylaştık. Aynı acılarda yoğrulduk. Aynı sofraya oturduk tıpkı bugünkü gibi ”



“Birbirimizin yegâne dostu ve kardeşiyiz”

Bu ülkede ki ve coğrafyadaki her bir kültür ve medeniyet hep vardı diyen Bakan Albayrak; “ Bu coğrafyada birbirimizin yegane dostu ve kardeşiyiz. Hele ki bu Ortadoğu’da yaşanan zulüm kısmı. Bu kardeşlik, birlik ve berberlik bölgede ki huzur ve güvenin nasıl teminatı ise bunu yıkmaya çalışanda bu bölgede operasyon yapmak isteyenler işte bu yüzden öncelikli olarak bunu hedef almaktalar. Allah'a hamd olsun. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, onun kararlılığı ile bu süreçten daha da güçlenerek çıktık”



“Bin yıllık intikamların rövanşının alınmaya çalışıldığı günlerden geçiyoruz”

Böl, parçala, yönet, bugüne kadar bu coğrafyaya operasyon yapanlar ya da yapmak isteyenler yüzlerce yıldır bunu uyguladı diyen Bakan Albayrak; “Suriye, Irak kaça bölündü. Türkiye’ye gelince durun bakalım. Bugün başka bir hesaplaşma dönemindeyiz. Amaçları yine aynı. Yüz yıllık planların, bin yıllık intikamların rövanşının alınmaya çalışıldığı günlerden geçiyoruz”

Her yer yangın yeri diyen Bakan Berat Albayrak; “Irak görüyorsunuz 15 senedir milyonlarca insan öldü bu coğrafyada hepsinin ortak paydası Müslüman olmak. Çok açık söylüyorum. Türkiye'yi hatta bölgeyi istikrarsızlaştırmak, çatışmaya mahkûm etmek için, Türkiye'nin sınırına terör koridoru kurmak isteyenlerin, terör örgütlerine tır tır silah gönderenlerin kim olduğunu bakmamız çok ama çok basit ve net şekilde resmi önümüze koyuyor. Oynan bu oyunu Mardin anlayamıyor mu diye düşünmemiz lazım. Bugün tüm bölge coğrafyada ki kardeşlerimiz kimlerin hangi amaca hizmet ettiğini, kimlerin neleri hedeflediğini çok iyi biliyor”



“Kudüs'ün intikamını almak için bizlere operasyon yapıyor”

Geçenlerde uzun süredir dostum olan Kürt kardeşim şöyle söyledi diyen Albayrak; " 'Bunlar bizden Selahaddin Eyyubi'nin, Kudüs'ün intikamını almak için bu operasyonu yapıyor.' İlk defa bu perspektiften baktığımdan beri Ortadoğu da oynanan bu oyun başka bir boyut kazanmaktadır. Selahattin Eyübinin intikamını Kürt bile olmayan Müslüman bile olmayan insanlar üzerinden bu şekilde dallanıp budaklandığı bu coğrafyaya rol model olamayacağı birileri tarafından operasyon yapılıyorsa şöyle bir bakmamız lazım. Tarihe gömdüğümüz gizli anlaşmalar bugün yeniden diriltilmeye çalışılıyor. Bölgenin geleceğine vurulmak istenen neşteri görmek zorundayız. Kimlerin bizi temsil ettiğini bilmek zorundayız. Birilerinin coğrafyamızdaki heveslerine gönüllü taşeronluk yapanlar bölge halkının, bu milletin de temsilcisi olamaz”

“Bölge halkının geleceğini karartmak isteyenlere izin vermeyin”

Bakan Albayrak, "bölge insanının heyecanını, duygusunu paylaşmayanlar, bu coğrafyanın insanına kör, sorunlarına sağır kalanlar hele bölgede her geçen gün ağlayan kardeşlerini görmesine rağmen hiç reaksiyon vermeyenler Kürt, Arap kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Aramızda kaos, kin, nefret, terör sokmak isteyenlere dimdik durmalısınız”



“Bu süreçten zerre dönüş yok”

Geçen hafta Hakkâri ve Van'daydım diyen Bakan Albayrak;“ Bölgede ki terör belasının kökü kazındıkça bu süreçten zerre dönüş yoktur. Arkasında ki destekleyen ülkelerle bile süreç farklı yerlere gelmiştir bitti. Silahı verenler ve tutturanlar ile mücadeleye başlamalısınız. Bu süreçte öyle. Bu sürecin dönüşü yok. Geri dönüşü olmayan bu süreçte Mardin’i gayet iyi, huzurlu mutlu gördüm. Daha yeni başlıyoruz. Beni bir daha görürsünüz, görmezsiniz ama bu süreçten zerre dönüş yok. Kafasında zerre tereddüt olan bilsin ki, bu devletin ve ülkenin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe bir daha o terörist zihniyetinin sahada estirdiği istikrarsızlık ve güvensizliğe geri dönüş yok” diyerek terör örgütlerine karşı net mesajlar verdi.



“Tayyip Erdoğan neyi vaat etti?”

Huzur ortamına değinen Bakan Albayrak; “ Tayyip Erdoğan 15 senedir bu ülkeye topraklara neyi vaat etti? Geleceğin daha güzel olacağına dair tüm 81 milyona bu ümidi ve umudu vaat etti ve sözünün eri biri olarak her birini hayata geçirerek gümbür gümbür yoluna devam etti. Uzun yıllar bu sürecin bölge insanından çaldığını hayatları yarınları geri veriyor. Daha da güzel olacak. Bugün bölgede huzur ve sükunet süreci daha da hakim olmaya devam ediyor. Bu huzur ortamı sadece devlete değil sizlere, sizden sonra gelecek nesillere de yansıyacak”